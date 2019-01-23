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Компания BMW AG отзывает еще 99 тыс. автомобилей из Южной Кореи

Экономика

Причиной отзыва транспортных средств стал впускной коллектор

Сеул, 23 января 2019, 14:59 — REGNUM  Компания BMW AG отзовет из Южной Кореи 99 тыс. автомобилей из-за впускного коллектора, сообщает KBS News.

Ранее компания уже отозвала 106 тыс. автомобилей из-за системы рециркуляции выхлопных газов.

Согласно информационному источника, причиной отзыва 99 тыс. автомобилей стала не система рециркуляции выхлопных газов, а впускной коллектор.

Отзыв нацелен на проверку транспортных средств, а именно выявление неисправности впускного коллектора, после того как в них был заменена система рециркуляции выхлопных газов.

По данным министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, количество автомобилей, у которых обнаружена проблема с впускным коллектором увеличилось до 20 363. Как сообщает источник, эти автомобили также отзовут и заменят.

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