Украине грозит коллапс: люди отказываются платить по новым тарифам

Киев, , 14:16 — REGNUM «Украине грозит финансовый коллапс» из-за снижения уровня платежей населения за коммунальные услуги. Об этом 23 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.

«Будет финансовый коллапс. Это произойдет, когда у предприятий коммунальной энергетики закончатся оборотные средства. Мы с такой ситуацией сталкивались, когда «Нафтогаз» арестовывал счета «Киевэнерго» два года назад. Там уже было не до горячей воды. Речь шла о том, что не было денег на закупку запасный деталей, бензина, чтобы выезжать на аварии. В этом будет проблема. Мы даже не говорим о каких-то плановых ремонтах, о замене труб. В конечном итоге это приведет к остановке деятельности компаний по всей Украине, потому что им физически негде взять деньги. Тогда правительство будет вынуждено в авральном режиме собираться и принимать какие-то решения. Это будет форс-мажор», — считает Землянский.

Он прогнозирует, что в начале 2019 года на Украине ещё больше снизится уровень расчетов за коммунальные услуги, поскольку население получит платежки с повышенными ценами на отопление и горячую воду.

«В середине года мы говорили о 40 млрд. грн. (1,4 млрд. долл) задолженности (за коммунальные услуги)… В ноябре 2018 года уровень расчетов опустился до 46%. Не думаю, что в декабре статистика будет намного лучше, чем ноябрьская. Она будет только усугубляться, когда придут новые платежки за январь… Все это приведет к росту задолженности, снижению уровня платежей домохозяйствами. А правительство продолжит рапортовать что у нас сокращаются субсидии», — сказал Землянский.

Эксперт сомневается, что в 2018 году правительство Украины за счет роста доходов населения в два раза снизило количество получателей субсидий.

«Снизился и размер субсидий, и количество субсидиантов, которые их получают… Мне не совсем понятно, как при росте тарифов могли сократиться субсидии? Даже если социальные нормы были уменьшены в прошлом году, такого резкого уменьшения не произошло бы. По данным господина Ревы (министр социальной политики Украины Андрей Рева), в прошлом году за помощью обратилось 7,4 млн домохозяйств. По состоянию на декабрь у него количество таких домохозяйств сократилось до 3,3 млн., практически в два раза. Возникает вопрос: неужели у нас так резко вырос уровень благосостояния, в чём я сильно сомневаюсь», — сказал Землянский.

По его словам, власти проводят целенаправленную политику, которая направлена на лишение граждан субсидий.

«Идет манипуляция на сокращении социальных норм. Втрое — вам не предоставляют субсидию, когда вы имеете задолженность… Есть и неформальные отказы, о чем я неоднократно слышу, когда люди звонят в эфиры телеканалов, потому что им отказали в субсидии по формальным признакам — не вовремя поданное заявление и т.д. Вроде бы они имеют право, но получить субсидию, чтобы не приходили эти сумасшедшие счета, они не в состоянии. Отсюда мы и дальше получаем такие фантастические цифры статистики, когда у нас половина домохозяйств перестала получать субсидии, а правительство бодро рапортует о росте благосостояния населения», — возмутился Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января пресс-служба государственной службы статистики Украины проинформировала, что в 2018 году общая сумма субсидий для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг сократилась в 1,4 раза — почти на 46,6 млн. долл. — до 98,8 млн. долл. по сравнению с 2017 г. В ведомстве добавили, что в прошлом году субсидии назначили более 6,5 млн. домохозяйств, что на 25,8% меньше, чем в 2017 году. Средний размер субсидии на одну семью в декабре (713 грн. или 25 долл.) уменьшился на 28,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 г.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 8500 грн. (300 долл.) за 1 тыс. кубометров. С 1 января 2019 года правительство повысило тарифы на отопление и горячую воду.