Новым фургонам Renault Master дан доступ на российский рынок

Москва, , 14:15 — REGNUM Компания «Renault Россия» открыла заказы на серию фургонов Master полной массой 2490 кг. Автомобили разрешены к эксплуатации как в центре Москвы, так и в рамках «грузового каркаса» столицы, сообщает 23 января издание «Движок».

Машины Renault Master доступны с передним и задним приводом грузоподъемностью от 336 до 2059 кг — в зависимости от версии. Фургоны оснащены дизельным двигателем мощностью 125 л.с. с крутящим моментом 310 Нм или 150 л.с. с крутящим моментом 350 Нм при 1500 об/мин, отвечающим экологическим стандартам Евро-5 и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Отмечается, что для адаптации к российским условиям производитель защитит двигатели стальными листами. Эта мера повысит безопасность автомобиля при возможных механических повреждениях. Также в стандартной комплектации предлагается установка системы подогрева топливного фильтра, которая обеспечивает надёжный запуск двигателя в холодное время года. В базовой комплектации автомобиль будет предлагаться по цене от 1 759 990 рублей.

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