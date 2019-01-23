10,3 млн руб. обеспечат экспорт продукции калужского агропрома в 2019 году

Калуга, , 14:14 — REGNUM 13 экспортных паспортов инвестиционных проектов агропрома поступили в 2019 году в Калужскую область. Как сообщили 23 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства, основу этих проектов составили новые и модернизируемые промышленные объекты высокой степени переработки сырья — производство рапсового масла, производство пищевых ингредиентов, производство мороженого и кондитерских изделий.

В 2019 году на финансовое обеспечение реализации аграрных экспортных проектов запланировано выделить 10,3 млн рублей бюджетных средств, из них 9 млн рублей — средства федерального бюджета. Эти вложения будут направлены на решение задачи по устранению торговых барьеров для обеспечения доступа продукции агропромышленного комплекса области на целевые рынки, а также на выполнение инвестиционной программы экспортного развития АПК. Экспортеры намерены исследовать рынки Китая и стран СНГ. Есть инвесторы, нацеленные на европейский рынок. Это производители зерновых, кондитерских изделий, пищевых ингредиентов.

Среди региональных экспортеров есть опытные компании с отработанными каналами продаж и хорошими постоянными покупателями: ООО «Зеленые линии», ООО «Диал-К», ООО «Самария Ямми», ПАО «Русский продукт», ООО «СМП «Марк IV». Объем финансирования регионального проекта «Экспорт продукции АПК» за весь период реализации составляет 742,8 млн рублей, из них бюджетные средства — 121,68 млн рублей.