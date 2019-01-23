Россия ищет новые пути для экспорта угля — но в Прибалтику груз не поедет

п.г.т. Токсово, Ленинградская область, , 14:13 — REGNUM В 2019 году РЖД сможет увеличить объемы поставок угля на экспорт по ключевым направлениям лишь на 1−2%. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на заявление замгендиректора компании Александра Шило. Такое решение связано с высокой загрузкой железнодорожной сети и проблемой «бутылочного горлышка». Так, в восточном направлении РЖД сможет нарастить объемы перевозки угля на 1,2%, в северо-западном — 1,9%, в южном — 1,5%.

Монополист просит участников рынка «задуматься об альтернативных маршрутах», а именно об отправке угля через порты Грузии, Турции или Калининград. Прибалтика в этом списке не упоминается, хотя пока что часть грузов по-прежнему идет через порты Прибалтики, в частности, уголь идет в основном через Рижский порт.

Это продиктовано в первую очередь политической повесткой. Летом 2017 года президент России Владимир Путин напомнил о переводе грузов из портов Прибалтики на российские. В ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России президент заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках. Такой подход касается и других видов грузов.

Сейчас прос на перевалку угля в российских гаванях находится на довольно высоком уровне. Российские стивидоры думают о расширении собственных мощностей для перевалки этого вида груза, так как терминалы уже сейчас работают на пределе. Например, на Северо-Западе в ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» прорабатывается проект создания нового угольного терминала.

Что касается ближайшей перспективы, в период до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты. В дальнейшем планируется полный отказ от услуг стивидоров в Прибалтике для транзита российских грузов.

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