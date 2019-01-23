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Регионы смогут субсидировать соседей

Экономика

Горизонтальные субсидии

Москва, 23 января 2019, 14:07 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Речь идет о законопроекте-спутнике другой правительственной инициативы, которую Госдума уже приняла в первом чтении в декабре 2018 года. Принятый ранее документ предусматривал введение в РФ системы предоставления субсидий из бюджета одного региона РФ в бюджет другого, а также подобную же систему между муниципалитетами. Речь в том числе и о дотаций, необходимых для выравнивания бюджетной обеспеченности региональных и муниципальных бюджетов.

Сегодня депутаты приняли инициативу, вносящую корреспондирующие поправки в смежные законы РФ.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева («Единая Россия») отмечала, что новые правила могут вступить в силу с 2020 года. До этого момента депутаты совместно с правительством и представителями регионов планируют доработать инициативу, чтобы ее положения исправно работали.

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