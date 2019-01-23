В Чечне откроют семь новых маршрутов общественного транспорта

Грозный, , 14:04 — REGNUM Власти Чечни планируют в 2019 году порадовать жителей республики открытием нескольких новых транспортных маршрутов. Планируется также обновить автопарк общественного транспорта и построить несколько сельских автостанций. Об этом сообщил глава министерства транспорта ЧР Рамзан Черхигов, пишет ИА «Грозный-информ»

По его словам, в 2019 году министерство планирует открыть три межмуниципальных и четыре муниципальных маршрута. Будут также построены автостанции в селах Знаменское, Ачхой-Мартан и в станице Шелковская. Частные инвесторы намерены направить на эти цели почти 30 млн рублей.

Кроме того, за счет частных инвесторов планируется покупка 50 новых микроавтобусов для обновления парка общественного транспорта.

Напомним, в октябре 2018 года в Чечне открылся новый автовокзал в городе Гудермесе. Пятиэтажное здание построено в стиле чеченской башни. С автовокзала автобусы отправляются в несколько регионов России.

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