Эскизы московской «башни Трампа» попали в сеть

Москва, , 14:03 — REGNUM Здание небоскреба Trump Tower в Москве задумывалось выше петербургского «Лахта центра» — высочайшего в Европе (462 м). Об этом сообщает портал BuzzFeed, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении «сотни страниц» документов и архитектурных планов.

Отмечается, что план Trump Tower завершил к сентябрю 2015 года архитектор из Нью-Йорка. По замыслу, это был бы «смелый стеклянный обелиск» из ста этажей, увенчанный подобной бриллианту вершиной с логотипом медиамагната Дональда Трампа.

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В октябре того же года Трамп подписал письмо о размещении здания в «Москва-сити». В небоскребе планировалось разместить 250 роскошных жилых кондоминиумов, отель на 150 номеров, офисы, спа-центры, фитнес-клуб и парковку. Портал отмечает, что строить небоскреб должна была компания «Эксперт» под руководством Андрея Розова.

Публикация BuzzFeed последовала за заявлением адвоката Трампа Рудольфа Джулиани о том, что проект небоскреба не зашел дальше, чем письмо о намерениях. В интервью The New Yorker юрист утверждал, что не были ни эскизов, ни документов, связанных с проектом.

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