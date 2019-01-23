Перейдут на суррогат о повышении цен на алкоголь

Москва, , 13:44 — REGNUM В большинстве своем торговые сети уже начали реагировать на повышение стоимости импортного алкоголя, но реагируют зачастую отказом. Осуществить резкий скачок цен сейчас весьма затруднительно. Сети стараются, по крайней мере, отсрочить принятие такого решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комитета по экономике Московского отделения «ОПОРЫ России» Алексей Каневский.

По его словам, ни одна большая сеть еще не согласилась на подъем цены. Ритейлеры аргументируют это тем, что и так пониженная покупательская способность российских граждан приведет к тому, что они станут меньше покупать алкоголь. И здесь есть здравый смысл: повышение цен на импорт снизит товарооборот сети.

«Тем не менее, цена на алкоголь будет расти, и это связано не только с желанием поставщиков ее поднять, но и с тем, что возрастают издержки самой сети, потому что она также платит повышенный НДС и т.д. Скорее всего, к концу весны увеличение стоимости алкоголя в сетях обязательно будет», — считает эксперт.

Безусловно, по его мнению, это отразится на покупательской способности. Жители России станут меньше тратить на легальный алкоголь и будут переходить на не вполне законный алкоголь, который дешевле и его по-прежнему можно найти, или на суррогат.

«Кроме того, не считаю, что повышение стоимости импортного алкоголя, станет шансом для отечественных производителей выйти на российский рынок. Желание повысить цены касается не только импортеров. Увеличение НДС, рост транспортных издержек и другие затраты коснутся всех, в том числе и российских производителей», — высказал свое мнение Каневский.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в России импортное вино и другой алкоголь с 2019 года подорожали. О повышении цен на алкогольную продукцию заявил целый ряд крупнейших импортёров, в частности такие компании, как Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога».

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