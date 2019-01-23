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За год объем экспорта электроэнергии Таджикистана вырос на 44%

Экономика

Основными покупателями электроэнергии стали Узбекистан и Афганистан

Душанбе, 23 января 2019, 13:34 — REGNUM  В 2018 году Таджикистан экспортировал за рубеж электроэнергию на сумму $77 млн, что на 44,1% больше, чем в 2017 году, сообщает 23 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на агентство по статистике.

Основными покупателями электроэнергии Таджикистана стали Узбекистан и Афганистан. В 2018 году в республике было произведено 19,708 млрд кВт∙ч, что на 8,8% больше, чем годом ранее. Около 93% электроэнергии в Таджикистане вырабатывается на гидроэлектростанциях.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года электростанциями Таджикистана выработано 17,8 млрд кВт∙ч, что на 9,2% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

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Экономика Таджикистана
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