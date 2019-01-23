На Камчатке зафиксирован рекордный уровень ската молоди горбуши за 36 лет

Петропавловск-Камчатский, , 13:11 — REGNUM В 2019 году специалисты рыбного хозяйства Камчатского края ожидают в генерации горбуши на уровень урожайных лет, сообщает 23 января пресс-служба Камчатского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» со ссылкой на заместителя директора института по научной работе, доктора биологических наук Александра Бугаева.

По его словам в 2018 году специалисты зафиксировали изменение на северо-востоке полуострова, когда вылов превысил 100 тыс. тонн, в этом году есть все предпосылки ожидать хорошие подходы горбуши на западном побережье.

«Во-первых, об этом свидетельствуют многоуровневые оценки математического моделирования прогнозов мощности возвратов горбуши Западной Камчатки в текущем году, — сказал учёный. — Во-вторых, в реках Западной Камчатки был отмечен самый высокий уровень ската молоди горбуши за последние 36 лет. В-третьих, имеющиеся количественные оценки и результаты генетической идентификации молоди горбуши, основанные на данных учетной траловой съёмки в бассейне Охотского моря в октябре-ноябре 2018 года, также показывают высокий уровень потенциальных возвратов производителей ранее неурожайного поколения нечетных лет воспроизводства к западному побережью Камчатки в 2019 году».

Но при этом, подчеркивает эксперт, подобный прогноз подходов горбуши неурожайной линии лет к побережью Западной Камчатки беспрецедентный, начиная с 1983 года, когда произошла последняя смена доминантных поколений вида в этом регионе. Поэтому есть определенные опасения, связанные со слабой информативной базой о выживаемости горбуши во время зимнего океанического нагула в Субарктической зоне северной части Тихого океана.

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