Нефтяной рынок ждёт данные по запасам в США

Москва, , 13:10 — REGNUM После снижения на 2% 22 января фьючерс нефти марки Brent стабилизировался в зоне 61,30−61,70 за баррель. Основными драйверами для торговли в последние сутки были новости с американо-китайского торгового фронта, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Торговые переговоры идут, но по информации из разных источников успеха пока нет, поэтому любую информация можно подавать двояко. Так и случилось22 января. Сначала пришла новость о том, что компромисс не найден, рынки отреагировали нервно, усилилось падение индексов акций и провалились фьючерсы на нефть, баррель Brent ушел на ;60,50», — отметил эксперт.

Однако перед закрытием торгов выступил экономический советник американского президента Ларри Кудлов, который опроверг слухи о провале переговоров. Рынки отыграли часть падения.

«Сегодня, 23 января, утром обстановка стабилизировалась. В Азии больших движений не наблюдалось, и игроки сконцентрировались на текущей макроэкономической информации и новостях. Уже вечером основная игра на нефтяном фьючерсном рынке будет ориентирована на статистику по коммерческим запасам нефти от API», — пояснил Богданов.

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