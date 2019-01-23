Меняются способы оплаты авансовых платежей за вред экологии

Москва, , 13:08 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий возможность авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

Новые правила оплаты вреда, наносимого окружающей среде, коснутся компаний, обязанных вносить такую плату, но при этом не распространяются на представителей малого и среднего бизнеса. Так, если закон будет принят, то плату за негативное воздействие на окружающую среду можно будет вносить в виде авансового платежа ежеквартально.

Правительство предлагает три способа для расчета размера таких платежей. Так, предприятие может сохранить существующий сегодня порядок и уплатить четверть от всего размера платежа за негативное воздействие на окружающую среду по показателям прошлого года. Однако, как отмечают авторы инициативы, из-за действующей системы участились случаи переплаты таких платежей. При это 95% таких платежей уходит в региональные бюджеты, а в случае переплаты, средства приходится возвращать, что приводит к уменьшению доходов бюджета региона.

Поэтому правительство предлагает еще два возможных варианта уплаты таких платежей. Один из них — компания может уплатить четверть от суммы платежа, который рассчитывается на основе объема или массы выборов загрязняющих веществ в пределах нормативов. Либо же есть еще один вариант: предприятие может уплатить сумму, равную части платежа, основанного на данных производственного экологического контроля об объеме или массе выбросов загрязняющих веществ за прошедший год.

Выбрать любой из трех способов уплаты платежа предприятие может самостоятельно и указать способ уплаты платежей в декларации о его уплате, представляемой в Росприроднадзор.