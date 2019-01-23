Москва, , 13:02 — REGNUM Сегодня, 23 января, рубль будет укрепляться под влиянием дорожающей нефти, налогового периода в стране, слабого доллара США в мире, программы выкупа валюты ЦБ РФ и отсутствия новостей относительно новых санкций. Представители Америки пропустили форум в Давосе на фоне рекордного «шатдауна», а значит — внутренняя политика сейчас стоит на первом месте и агрессивных выпадов в адрес России не ожидается, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Спрос на рубль со стороны спекулянтов не увеличивается. Скорее всего, нет сильного продавца, поэтому допускается, что рубль продемонстрирует скачки не более 0,4−0,8%. Нефть хоть и дорожает с начала года, но это не является основным тириггером принятия решений на валютном рынке», — отметил эксперт.

Рынок энергоресурсов воспринимаемым как второстепенный фактор влияния, накопительный. Благодаря совокупностям факторов допускаем снижение курса продажи доллара США до уровня 65,70 руб., а евро к уровню 74,70 руб.

«Кроме того, сегодня рубль может получить хорошую поддержку от аукционов Минфина по размещению ОФЗ, если они пройдут успешно. Минфин предложит инвесторам два выпуска долговых бумаг на 30 млрд рублей, что близко по объему с предыдущим размещением более чем на 35 млрд рублей, рекордным за полгода. Прошлый аукционы прошли удачно, поддержав рубль», — считает Удилов.

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