Компании начали переводить капитал в золото: о чём это говорит

Москва, , 12:52 — REGNUM В эпоху нестабильности на мировых фондовых рынках все предновогодние ожидания о восходящем рождественском ралли рухнули вместе со всеми фондовыми и отраслевыми рыночными индексами и котировками акций. Все крупнейшие институциональные, инвестиционные компании в целях диверсификации и ухода от рисков начали перекладывать свои капиталы в золото. Ведь золото считается безрисковым активом, если ещё на этот момент оно считается «перепроданным». И действительно, в августе 2018 года, цена на золото опустилась до минимума 2017 года, откуда стартовал восходящий тренд, который продлился весь 2017 год, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании «ФинИст» Денис Лисицын

«На политическом горизонте тоже не все так благополучно, как хотелось бы, и правительства многих государств, можно сказать в экстренном порядке, начали пополнять свои золотые резервы, чтобы обезопасить свое государство от мирового кризиса, который начал перманентно проглядываться. Наличие золота в своих собственных хранилищах обеспечивает устойчивый курс национальной валюты и делает валюту страны наиболее ликвидной и безопасной», — полагает эксперт.

Так, по сообщению Всемирного совета по золоту (World Gold Council), в ноябре 2018 года чистые покупки золота со стороны Центробанков составили 480 тонн — это самый высокий показатель с 2015 г. Россия, например, увеличила свой золотой запас, по данным ЦБ России, в 2018 году до 1909,8 тонны и планирует довести эту цифру до 2000 тонн, что будет превышать золотой запас СССР с 1953 года.

«Многие страны, такие как Германия, Турция и ещё ряд европейских стран, стали возвращать своё золото, когда-то сданное на хранение в Фортнокс США для поддержания доллара США как мировой валюты. Это является сильным сигналом того, что мировая финансовая система, скорее всего, покончит с долларовой зависимостью и будет стремиться к мультиполярной системе нескольких резервных валют», — пояснил Лисицын.

Все данные факторы очень сильно поддерживают золото на мировых торговых площадках и предвещают ему дальнейший рост в среднесрочной перспективе, если золото перейдет рубеж в 1380 долларов США за троицкую унцию, мы сможем увидеть цену и в 2000 долларов США за троицкую унцию.

«Как это не печально, но удорожание золота в ближайшей перспективе говорит о надвигающемся мировом финансовом кризисе, и поэтому инвестиции в данный драгоценный металл актуальны, как никогда», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, СМИ писали, что интерес инвесторов к золоту как защитному активу снижается. Цены на золото остаются на уровнях выше $1290 за унцию. Политические риски постепенно снижаются, что может ограничить потенциал роста цен на золото.