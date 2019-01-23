В США начали проверку связей Deutsche Bank с Danske Bank

Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Сотрудники Федеральной резервной системы (ФРС) США занялись проверкой действий немецкого Deutsche Bank в связи с осуществлением эстонского филиала Danske Bank подозрительных банковских операций на миллиарды долларов. Об этом сообщает 23 января Bloomberg.

По информации источников агентства, регулятор внимательно изучает бизнес немецкого финансового гиганта в США на предмет выяснения причастности Deutsche Bank к деятельности эстонского подразделения Danske Bank, обвиненного ранее крупным финансовым аферистом Уильямом Браудером в отмывании средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 заочно осужденный в РФ за мошенничество финансист Уильям Браудер обратился к правоохранителям Норвегии и Швеции с требованием расследовать серию банковских операций, которые могли иметь отношение к незаконному отмыванию средств.

Читайте также: Отмывание денег в Прибалтике: Браудер, Danske и Великобритания