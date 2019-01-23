В Республике Алтай увеличили выработку солнечной энергии

Горно-Алтайск, , 12:46 — REGNUM В 2018 году выработка электроэнергии пятью солнечными станциями Республики Алтай, по сравнению с данными 2017 года, выросла в 1,8 раза и составила 46 883 тыс. кВт/ч. Такие данные сегодня, 23 января, приводятся на официальном сайте республиканского правительства.

Как поясняют чиновники, две станции находятся в Кош-Агаче (10 МВт), по одной — в Усть-Кане (5 МВт), Онгудае (5 МВт) и Майме (20 МВт).

«Последние две станции были построены в 2017 году, они начали поставлять энергию на оптовый рынок в декабре того же года», — подчеркнули в республиканском правительстве.

Известно, что сейчас в регионе продолжается строительство еще двух станций. Речь идёт о третьей очереди Майминской солнечной станции мощностью 5 МВт и станции в селе Иня на 10 МВт. Работы планируется завершить в первом квартале 2019 года, уже с апреля начнется поставка энергии в сеть.

Кроме того, правительство Республики Алтай обсуждает возможность создания сети объектов солнечной генерации с использованием сетевых накопителей энергии что позволит создать надежный источник энергоснабжения, не требующий резервирующих мощностей на сжигаемом топливе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Республика Алтай позиционирует себя как один из самых экологически чистых регионов России, поэтому местные власти сделали ставку на развитие солнечной генерации и именно за счёт неё в ближайшие годы планируется решить проблемы, связанные с энергодефицитом.

Первый накопитель энергии объёмом 1 мегаватт будет установлен в горном селе Кош-Агач. Именно там в 2014—2015 годах была построена крупнейшая в России солнечная электростанция мощностью 10 МВт. Теперь благодаря строительству новых энергообъектов выработка солнечной энергии в регионе увеличится до 140 МВт при пиковом потреблении в зимнее время в 110 МВт.

Данный проект выполняется во взаимодействии между ПАО «МРСК Сибири», группой компаний «Хевел» и французской компанией SAFT и позволит повысить надежность энергоснабжения, а также создать новые рабочие места в регионе и увеличить налоговую базу.

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