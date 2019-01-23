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Чтобы люди жили хуже – экономист Делягин о целях правительства Медведева

Экономика

Переход граждан РФ к сберегательной модели поведения невозможен, так как сберегать просто нечего?

Чтобы люди жили хуже – экономист Делягин о целях правительства Медведева
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Экономика

Москва, 23 января 2019, 13:06 — REGNUM  Граждане РФ устали терпеть и бояться, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 23 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя макропрогноз Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), согласно которому в 2019 году жители России возвращаются к сберегательной модели поведения.

«Очень странный прогноз, — сказал Делягин. — Я вполне допускаю, что учёные из Академии наук просто решили, что раз правительство РФ сделало очередной прогноз, то этот прогноз имеет отношение к реальности. Конечно, если доходы граждан РФ будут расти, они будут больше сберегать. Но остаётся открытым вопрос: а почему граждане РФ начнут лучше жить, когда все усилия правительства Медведева направлены на то, чтобы они жили хуже?»

При этом Делягин отметил, что год назад в РФ, наоборот, наблюдался переход от сберегательного поведения к потребительскому.

«Люди устали терпеть и бояться, — констатировал экономист. — Они стали брать кредиты не на необходимое потребление, а на необязательное. Кредиты по необходимости сменились кредитом комфорта без улучшения условий жизни. Люди, может быть, хотят сберегать, но сберегать нечего. Чтобы деньги сберечь, их надо заработать. А как вы их заработаете, когда у нас официальная ставка рефинансирования сильно выше рентабельности большинства отраслей?»

Напомним, как сообщили «Известия», согласно макропрогнозу Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН), граждане РФ с 2019 года приступают к наращиванию накоплений, фактически возвращаясь к сберегательной модели поведения. В 2019-м они соберут 5,5 трлн рублей — на 22% больше, чем в прошлом — 2018-м — году.

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Макроэкономика России
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