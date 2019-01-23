Австралийские миллиардеры богатеют на 100 миллионов долларов ежедневно

Канберра, , 12:41 — REGNUM В 2018 году миллиардеры в Австралии увеличивали своё состояние в среднем на 100 млн долларов в день. К такому выводу пришли эксперты международной гуманитарной организации Oxfam, сообщает австралийское информационное агентство SBS News. Всего в стране проживает 43 миллиардера с совокупным состоянием в 160 миллиардов долларов, а больше всего принадлежит Джине Райнхарт, которая владеет активами на 2,5 млрд долларов. 1% богатейших людей Австралии обладает бóльшим богатством, чем 70% остального населения. При этом, вместо сокращения разрыва между бедными и богатыми, наблюдается обратная тенденция, обращает внимание Oxfam. Кроме того, неравенство в доходах зафиксировано между мужчинами женщинами, представителями коренных народов и потомками колонизаторов и т.д.

Oxfam призывает к ужесточению налогового режима, повышению ставок на высокие доходы и созданию недискриминационных условий для заработка. Эксперты Oxfam подсчитали, что в глобальном масштабе достаточно повысить налог на 0,5% для 1% самых богатых людей планеты, чтобы обеспечить доступ к образованию для 262 миллионов детей, которые сейчас остаются безграмотными.