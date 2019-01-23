Замедление китайской экономики приводит к падению новозеландского доллара

Веллингтон, , 13:02 — REGNUM За последние несколько дней курс доллара Новой Зеландии снизился на фоне неутешительной макроэкономической статистики по Китаю. Об этом сообщает новозеландское новостное издание NZ Herald.

Так, например, на прошлой неделе за 1 новозеландский доллар давали 67,61 центов США, то 22 января — уже 67,23 цента, то есть курс упал на 0,5% всего за несколько дней. Снижение наблюдается и по отношению к другим валютам — фунту, евро и юаню.

Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Новой Зеландии, поэтому замедление роста ВВП означает снижение спроса и, как следствие, сокращение экспорта и падение производства уже в Новой Зеландии. Сейчас серьезные опасения излишне, но в среднесрочной перспективе риски значительно возрастают. Инвесторы также ожидают снижения ключевой ставки новозеландским резервным банком, так как инфляция снизилась ниже целевого уровня в 2%. На данный момент ставка составляет 1,75%.