США могут повысить пошлины на импорт автомобилей из Южной Кореи — СМИ

Сеул, , 13:02 — REGNUM Автомобилестроительные компании Южной Кореи могут попасть под дополнительные 25% пошлины США. Об этом, как передает Maeil Business Newspaper, сообщили представители Korea Economic Research Institute.

По их словам, если правительство США введет дополнительные 25% пошлины на импортированные автомобили и запчасти, согласно 232-й статье закона о расширении торговли, то объем импорта автомобилей сократится до 11 трлн вон ($9,8 млрд).

По их словам, если Южную Корею включат в список с «дополнительными пошлинами», в отличии от Японии, Канады и Мексики, то число выпускаемых автомобилей сократится на 8%.

Известно, что в 2018 году экспорт автомобилей и запчастей в США превысил $20 млрд