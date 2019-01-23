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США могут повысить пошлины на импорт автомобилей из Южной Кореи — СМИ

Экономика

США планирует ввести дополнительные 25% пошлины на импортированные автомобили и запчасти

Сеул, 23 января 2019, 13:02 — REGNUM  Автомобилестроительные компании Южной Кореи могут попасть под дополнительные 25% пошлины США. Об этом, как передает Maeil Business Newspaper, сообщили представители Korea Economic Research Institute.

По их словам, если правительство США введет дополнительные 25% пошлины на импортированные автомобили и запчасти, согласно 232-й статье закона о расширении торговли, то объем импорта автомобилей сократится до 11 трлн вон ($9,8 млрд).

По их словам, если Южную Корею включат в список с «дополнительными пошлинами», в отличии от Японии, Канады и Мексики, то число выпускаемых автомобилей сократится на 8%.

Известно, что в 2018 году экспорт автомобилей и запчастей в США превысил $20 млрд

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