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За год на российских ГЭС заменили восемь гидроагрегатов мощностью 659 МВт

Экономика

Работы проведены на семи электростанциях

Москва, 23 января 2019, 12:22 — REGNUM  В минувшем году специалисты «РусГидро» провели модернизацию восьми гидроагрегатов общей мощностью 659 МВт на семи российских гидроэлектростанциях, сообщает 23 января пресс-служба предприятия.

По одной гидротурбине в 2018 году заменено на Новосибирской и Миатлинской ГЭС, на Саратовской ГЭС — сразу две. По одному гидроагрегату (турбина и генератор) модернизировано на Волжской, Рыбинской и Воткинской ГЭС. На Чебоксарской ГЭС после проведенной модернизации гидротурбина получила возможность эксплуатации в поворотно-лопастном режиме, что значительно повысило её отдачу.

Всего в рамках программы комплексной модернизации «РусГидро» планирует заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС. Отмечается, что столь крупная программа является уникальной и беспрецедентной для российской энергетики. Ее особенностью является ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов.

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Гидроэнергетика
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