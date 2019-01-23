Рост НДС сказался: в России дорожает импортный алкоголь

Москва, , 12:16 — REGNUM В России импортное вино и другой алкоголь с 2019 года подорожали. О повышении цен на алкогольную продукцию заявил целый ряд крупнейших импортёров, в частности такие компании, как Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога». Об этом со ссылкой на представителей компаний сообщает газета «Коммерсантъ».

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В качестве причины такой коррекции цен в сторону увеличения заявлены изменениями на рынке, которые оказали «критическое влияние на бизнес». Это, прежде всего, повышение НДС до 20% с 1 января 2019 года и введение помарочного учёта. Также отмечается удорожание логистики в Европе и России из-за роста цен на топливо и негативная динамика рубля к мировым валютам.

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Учитывая новые реалии, компания Simple повысила цены на часть продукции на 6−8%, а в ряде случаев, как уточнил президент компании Максим Каширин, стоимость была увеличена на 20−40%.

Каширин отметил, что крупные федеральные ретейлеры принимать подобные корректировки цен отказываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ставка НДС в России с 1 января 2019 года была повышена с 18% до 20%. Это уже потянуло за собой рост цен на услуги ЖКХ, продукты, одежду. При этом, как заявили в ЦБ, инфляция начнёт снижаться со второго полугодия, а к началу 2020 года вернётся к целевому показателю в 4%.

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