Минстрой: нет потенциала для снижения ставок по ипотеке

Москва, , 12:15 — REGNUM В России исчерпан потенциал дальнейшего снижения ставки по ипотечным кредитам. Об этом заявил во время выступления в Госдуме 23 января министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Якушева, ипотека по-прежнему является основным инструментом, позволяющим гражданам обзаводиться жильем. Министр отметил, что в течение двух лет ставки снизились с 12% до 9,5%, чего не было «за всю историю».

Читайте также: Расплата за напряженность: почему банки поднимают ставки по ипотеке

Учитывая обстановку на финансовом рынке, потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января ставка по ипотечным кредитам у ВТБ выросла на 0,6%. Сбербанк с 14 января добавил ставке 1−1,2 процентных пункта.

Читайте также: ЦБ: Потенциал для роста ставок по депозитам и ипотеке истощен