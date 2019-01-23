Существенный рост накоплений предрекли гражданам России в 2019 году

Москва, , 12:14 — REGNUM Накопления российских граждан в 2019 году увеличатся на 22% — до 5,5 трлн рублей. Об этом со ссылкой на данные экспертов Института народохозяйственного прогнозирования (ИНП РАН) пишут 23 января «Известия».

Отмечается, что за два предыдущих года прирост накоплений жителей России составлял 4,5 трлн рублей ежегодно. Существенный прогнозируемый рост показателя связан с тем, что население страны возвращается к «сберегательной» модели поведения, полагают эксперты.

Также приросту накоплений будет способствовать инфляция и рост банковских ставок по вкладам. Кроме того, сообщается, что в 2020 и 2021 годах население России накопит 6,2 и 6,6 трлн рублей соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме заявила, что бедность в РФ продолжает снижаться.

Читайте также: Иллюзия чиновников: о снижении бедности в России

Читайте ранее в этом сюжете: Чубайс признал победу Захаровой в споре о бедности в России