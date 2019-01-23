Министр финансов Израиля проведет в Давосе переговоры с Amazon и Google

Иерусалим, , 14:02 — REGNUM 23 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе министр финансов Израиля Моше Кахлон встретится с представителями компании Amazon. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, глава ведомства планирует «протолкнуть» сделки на миллиарды долларов.

Известно, что компания Amazon планирует прочно обосноваться на израильском рынке и «привезти» в страну свои технологии. При этом отмечается, что компания уже пользуется налоговыми льготами на территории ближневосточной страны в соответствии с законом о стимулировании капитальных инвестиций.

«У меня назначена встреча с Amazon, которые хотят обосноваться в Израиле, а также с Google — им нужен был кто-то из министерства финансов, и вот я здесь,» — поделился с журналистами министр Кахлон. Глава финансового ведомства отметил также, что его поездка на форум значима не только для правительства, но и для многих израильских компаний. «Есть целый ряд сделок на миллиарды долларов, которым нужен «толчок», — заявил министр финансов Израиля.