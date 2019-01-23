В Свердловской области оценили первые эффекты от повышения НДС

Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Эффекты от повышения налога на добавленную стоимость (НДС) можно будет полностью оценить в конце первого квартала 2019 года и проверок налоговиков. Об этом заявил директор компании «Техгаз — ТК» Геннадий Зибер на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы почувствуем это дело, когда будем сдавать отчётность за первый квартал. Очень много ошибок идёт сейчас от поставщиков, и когда мы производим какие-то поставки. Всё зависит от того, как налоговая отнесётся к этому переходному периоду», — считает руководитель

А вот глава Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла пока поостерёгся говорить о том, как повышение НДС повлияло на экономику.

«Не увидел я пока, как это повлияло. Мы видим рост цен. На заправках ценник растет, в магазинах цены подросли, но пока рано судить об окончательных эффектах», — сказал глава фонда.

Напомним, 18 января 2019 года Центробанк РФ оценил влияние увеличение ставки НДС до 20% на рост потребительских цен как «неопределённое». А вот ускорение инфляции в стране в январе 2019 года точно связано с повышением налога с 1 января и ослаблением рубля в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Влияние повышения НДС на рост цен остаётся неопределённым — Центробанк