В Крыму рассказали о схемах контрабанды в Керченском проливе

Симферополь, , 12:02 — REGNUM Многие корабли вместимостью от 20 до 100 тысяч тонн и выше не могут войти в Керченский пролив, потому что он мелководный, поэтому грузоотправители пользуются нелегальным способом перевалки, который также помогает им минимизировать налогообложение. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, комментируя бедствие двух танкеров в Чёрном море.

По его словам, нелегальная перевалка за пределами 12-мильной зоны — давно излюбленный способ ещё украинских контрабандистов.

«Во-первых, многие суда из-за своей низкой осадки не могут пройти Керчь-Еникальский канал и не могут брать грузы в портах Азовского моря, и реки Дон. Но есть так называемые «матки» — суда более высокой осадки, которые собирают грузы и являются своеобразным складом на воде. После к ним походят другие многотоннажные суда и перегружают себе груз. В основном это нефтепродукты и зерновые», — отметил эксперт.

Вторым определяющим фактором, по его мнению, является желание грузоперевозчиков уйти от налогов.

«Многие минимизируют свои доходы, поэтому экспортируют грузы по минимальной возможной цене. Покупателем в таких схемах выступают офшорные компании. Заключается контракт с офшором, по заниженной цене, естественно бюджет получает минимальные налоги, после товар на судне покидает территориальные воды России и двигается к «матке» и там просто перепродается, уже по другой завышенной цене. Во всех этих схемах нет никакого контроля безопасности, соответствии нормам. Эти суда-матки практически никогда не заходят в порт, они всегда болтаются на якоре в море и выполняют свои функции плавучих складов», — уточнил Цуркин.

Он также подчеркнул, что за услуги «налили/слили» берётся в среднем 2−4$ за тонну, что в разы дешевле официальной процедуры в порту.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Керченском проливе на двух танкерах «Маэстро» и «Канди», шедших под флагами Танзании, произошёл сильный пожар. 14 человек официально признаны погибшими. 12 членам экипажей удалось спастись. По словам медиков, состояние моряков удовлетворительное, они получают квалифицированную медицинскую помощь.

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