Экономика Прикамья: прибыль предприятий выросла на 11,3%, убыток – на 35,7%

Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском крае организации демонстрируют положительные результаты своей деятельности. За 11 месяцев 2018 организациями Пермского края, без учета субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций численностью до 15 человек, получен положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в сумме 189,3 млрд руб., что на 5,9% выше уровня 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Основной объём конечной финансовой прибыли края (91,1%) получен организациями промышленных производств. Доля прибыльных организаций в промышленности края несколько ниже среднекраевого уровня — 63,5%, сумма прибыли, полученная ими, составила 189,8 млрд рублей, что на 11,3% выше аналогичного показателя января-ноября 2017 года.

По данным Пермьстата, 100% прибыльных предприятий зафиксировано на предприятиях по производству напитков, одежды, бумаги и бумажных изделий, а также кокса и нефтепродуктов; компьютеров, автотранспортных средств, полуприцепов, прицепов, лекарственных средств и медматериалов.

Наиболее значительна доля нерентабельных предприятий в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха — 61,2% от общего числа предприятий, а также производства, передачи распределения пара и горячей воды; кондиционирования воздуха — 70,6%.

Стоит отметить, что за 11 месяцев в 2018 году прибыль предприятий составила 210 млрд 263 млн рублей, в 2017 года этот показатель был на уровне 194 283 млн рублей (рост 11,3%). Убыток в 2018 году составил 21 млрд рублей, в 2017 году — примерно 15,5 млрд рублей. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась на 35,7%