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Сбербанк откажется от комиссий за внутрибанковские переводы

Экономика

Такие комиссии уже отменены для крупных корпоративных клиентов

Сбербанк откажется от комиссий за внутрибанковские переводы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Греф

Давос, Швейцария, 23 января 2019, 11:47 — REGNUM  Сбербанк намерен со временем полностью отказаться от взимания комиссии за внутрибанковские переводы. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе он подчеркнул, что Сбербанк уже отменил такие комиссии для крупных корпоративных клиентов.

«В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении (комиссий, — прим. ИА REGNUM ) до их полной отмены», — цитирует слова Грефа ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сразу несколько российских ведомств предложили уравнять стоимость внутрибанковских переводов вне зависимости от региона.

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Банковское дело
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