Названы российские регионы — лидеры по долгам за газ

Москва, , 12:04 — REGNUM Московская область лидирует по количеству предприятий, чья задолженность за газ превышает 10 млн рублей. Перечень регионов-должников опубликован на сайте «Газпром межрегионгаза», дочернего предприятия «Газпрома».

По состоянию на 1 декабря 2018 года в Подмосковье задолжали за поставленный газ 118 юридических лиц. Эти предприятия не доплатили от 10 млн до 600 млн рублей.

Далее идут Тверская область (66 юрлиц), Пермский край (47 юрлиц), Саратовская область (44 юрлиц), Краснодарский край (39 юрлиц), Владимирская и Оренбургская области (по 34 юрлица). В Москве предприятий-должников всего десять.

Меньше всего задолжали предприятия на Камчатке, Сахалине, в Калмыкии, на Алтае, в Ингушетии, Тюменской области, Калининграде и Санкт-Петербурге. В этих регионах в должниках — одно или два предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января стало известно о задержании в Дагестане бывшего начальника пункта абонентской службы компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» в Каякентском районе и его знакомого. Они арестованы в рамках расследования уголовных дел по фактам незаконных сборов денежных средств с населения за потреблённый газ.

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