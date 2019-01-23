Туроператоры ожидают снижение спроса на путёвки в 2019 году

Москва, , 11:44 — REGNUM В 2019 году российские турператоры ожидают снижение спроса на туристические путевки, сообщили Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Турператоры связываю это со снижением доходов населения России и с падением среднего чека. Это в свою очередь приведёт сокращению спроса на путешествия, так как туризм — это услуга не первой необходимости, как еда, одежда и пр.

В России предложили ввести налог на выезд из страны

По мнению турпоераторов, те, кто всё-таки продолжит путешествовать, будет экономить на отдыхе — брать пакетные туры вместо индивидуальных, а также заказывать отели более низкой звёздности.

По прогнозам АТОР, лидером продаж турпутёвок в 2019 году ожидаются Турция и Россия.

Читайте также: В отелях Турции резко подорожал импортный алкоголь

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость путевки на отдых в отелях Турции «всё включено» может в 2019 году подорожать. Это связано с тем, что с нового года в стране резко подорожал импортный алкоголь.

Развитие сюжета: Татарию в 2018 году посетили почти 3,5 млн туристов