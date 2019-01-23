Бангладеш вышла на восьмое место в мире по производству обуви

Дакка, , 12:37 — REGNUM В настоящее время Бангладеш занимает восьмое место среди стран мира по производству обуви. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», ассоциация компаний обувной промышленности Португалии APICCAPS в январе 2019 г. опубликовала отчёт, в котором ранжировала страны по их доле в мировой обувной промышленности. Согласно этому отчёту, с третьего по седьмое место в рейтинге расположились Вьетнам, Индонезия, Бразилия, Пакистан и Турция, на втором месте находится Индия, а возглавляет список Китай. После Бангладеш в десятке крупнейших обувных экспортёров находятся Мексика и Таиланд.

Стоит отметить, что не вся обувь в мусульманской Бангладеш производится с соблюдением норм шариата. Как утверждают сотрудники совместной американо-бангладешской компании «Юэс-бангла футвеар», большинство производимой обуви делается из кожи, которая не соответствуют исламским нормам халяль. Тем не менее, по мнению сотрудников этой компании, несоблюдение норм халяль всё же обеспечило рост производства в бангладешской обувной промышленности, что и привело к тому, что Бангладеш заняла восьмое место в рейтинге крупнейших обувных экспортёров мира.