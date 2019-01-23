Назарбаев поручил выделить $85 млн на поддержку молодых предпринимателей

Астана, , 11:35 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать государственную программу поддержки молодых предпринимателей и выделить на её реализацию в виде грантов 32 млрд тенге ($84,5 млн), сообщает 23 января агентство «Казинформ».

В ходе церемонии открытия Года молодежи в Казахстане глава государства сказал, что программу «Молодой предприниматель» необходимо разработать во всех регионах республики.

Назарбаев привел в пример программу «Бастау-Бизнес», в рамках которого в сельской местности и малонаселенных пунктах предпринимательскому делу обучены 43 тыс. жителей. В результате было реализовано 11 тыс. бизнес-проектов и открыто 16 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной церемонии дал старт Году молодежи. Глава государства считает, что молодежь является ключевым фактором конкурентоспособности страны.

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