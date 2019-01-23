Уганда заняла третье место в Африке по удобству обмена валюты — СМИ

Кампала, , 11:40 — REGNUM Финансовый холдинг Absa, в настоящее время владеющий франшизой Barclays Africa, включил Уганду в топ стран с наиболее простым доступом к обмену валюты, сообщает Daily Monitor Uganda.

Уганда заняла третье место из 20 стран, вошедших в исследование Absa Africa Financial Markets Index 2018. Первой стала ЮАР, на втором месте Кения.

Презентация исследования прошла 22 января в столице Уганды Кампале. Начальник отдела рынков в Barclays Дэвид Артур Вандера заявил, что низкие ограничения на капитал и улучшения в чистом объеме портфельных инвестиций позволили Уганде показать лучшие результаты с сфере обмена валют, чем другие страны.