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Уганда заняла третье место в Африке по удобству обмена валюты — СМИ

Экономика

На первом месте расположилась ЮАР, второе заняла Кения

Кампала, 23 января 2019, 11:40 — REGNUM  Финансовый холдинг Absa, в настоящее время владеющий франшизой Barclays Africa, включил Уганду в топ стран с наиболее простым доступом к обмену валюты, сообщает Daily Monitor Uganda.

Уганда заняла третье место из 20 стран, вошедших в исследование Absa Africa Financial Markets Index 2018. Первой стала ЮАР, на втором месте Кения.

Презентация исследования прошла 22 января в столице Уганды Кампале. Начальник отдела рынков в Barclays Дэвид Артур Вандера заявил, что низкие ограничения на капитал и улучшения в чистом объеме портфельных инвестиций позволили Уганде показать лучшие результаты с сфере обмена валют, чем другие страны.

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