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Якушев объяснил позицию Минстроя по социальной норме на электроэнергию

Экономика

«Эксперименты завершились, и результаты по их итогам получились несколько противоречивыми»

Москва, 23 января 2019, 11:27 — REGNUM  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выступает против введения социальной нормы на электроэнергию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании в Госдуме.

«Что касается социальной нормы — с этим вопросом я сталкивался ещё в регионе. Несколько лет назад был предложен эксперимент и некоторым субъектам Российской Федерации было предложено в этот эксперимент зайти и попробовать, как это реально отразится на практике», — заявил Якушев.

«Я честно скажу — после настоятельных предложений войти в эксперимент мы от этого отказались», — подчеркнул он.

Главным аргументом против введения социальной нормы, в частности, служит то, что такая мера ударит прежде всего по наименее обеспеченным слоям населения, особенно по тем, кто проживает в сельских территориях.

«Эксперименты эти завершились и, скажем так, результаты по их итогам получились несколько противоречивыми. Эти предложения есть, они обсуждаются сегодня на площадках правительства, мы принимаем в них активное участие. Но пока позиция министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства больше «нет», чем «да». И с этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках», — указал министр.

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Изменение тарифов на электроэнергию
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