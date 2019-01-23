Якушев объяснил позицию Минстроя по социальной норме на электроэнергию

Москва, , 11:27 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России выступает против введения социальной нормы на электроэнергию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании в Госдуме.

«Что касается социальной нормы — с этим вопросом я сталкивался ещё в регионе. Несколько лет назад был предложен эксперимент и некоторым субъектам Российской Федерации было предложено в этот эксперимент зайти и попробовать, как это реально отразится на практике», — заявил Якушев.

«Я честно скажу — после настоятельных предложений войти в эксперимент мы от этого отказались», — подчеркнул он.

Главным аргументом против введения социальной нормы, в частности, служит то, что такая мера ударит прежде всего по наименее обеспеченным слоям населения, особенно по тем, кто проживает в сельских территориях.

«Эксперименты эти завершились и, скажем так, результаты по их итогам получились несколько противоречивыми. Эти предложения есть, они обсуждаются сегодня на площадках правительства, мы принимаем в них активное участие. Но пока позиция министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства больше «нет», чем «да». И с этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках», — указал министр.