В Госдуме предлагают ввести соцнормы бесплатного энергопотребления

Москва, , 11:27 — REGNUM Вместо того, чтобы вводить социальные нормы потребления электроэнергии по всей стране, правительству следовало бы продумать условия бесплатного потребления электричества гражданами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и дела ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

На совещании у вице-премьера Дмитрия Козака сегодня планируется обсудить схему введения социальных норм потребления электроэнергии в РФ. В частности, пишет «Коммерсант», Минэкономразвития предлагает установить, что базовый тариф предполагает оплату потребления до 300 кВт/ч в месяц, повышенный — от 300 до 500 кВт/ч. Потребление более 500 кВт/ч в месяц предлагается оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Кроме того, к 2033 году также предлагается отменить льготы для пользователей электроплитами.

«Если вводить социальные нормы, то надо вводить и социальные нормы бесплатного потребления электричества. Тогда это будет реальная социальная поддержка наших граждан и не нужно будет сегодняшние обсуждения, предложения и преобразования пытаться обернуть в красивую обложку, что якобы это делается для того, чтобы богатые платили больше», — заявил Нилов.

По его словам, такая мера не будет действенной для того, чтобы обеспеченные граждане платили больше. Для этого надо вводить налог на роскошь или прогрессивную шкалу налогообложения, уверен депутат.

«А когда у нас плоская шкала налогообложения предлагает установить лимит потребления электроэнергии и установить, что сверх этого лимита граждане будут платили больше — потом к чему это может привести? Эти лимиты будут снижать, потом в итоге три шкуры с граждан сдирать. Это недопустимо», — подчеркнул Нилов.

По его словам, у государства сегодня есть средства и возможности, чтобы обеспечить нуждающимся гражданам бесплатное потребление электричества и ресурсов, чтобы обогреть свои дома.

«Мы находим деньги, списываем долги зарубежным странам, это происходит постоянно, с советского времени. А своих граждан мы социально не поддерживаем должным образом. Сегодня есть дома, где нет газа и печного отопления, и, когда холода, люди отапливаются различными нагревательными приборами, потребляя дополнительную электроэнергию. Они платят серьезные деньги сегодня. Если вводить для них социальные нормы, то это приведет к тому, что еще больше нуждающихся граждан вынуждены будут платить, чтобы банально согреть себя в холода», — отметил Нилов.