За четыре года из продуктов на Украине подешевела только гречка — эксперт

Киев, , 11:18 — REGNUM За последние четыре года цены на различные продукты на Украине выросли от 58% до 542%, заявил глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом социальные продукты подорожали на 105%, бакалейные товары — в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в два раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб — в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза, сообщил эксперт.

За четыре года гречка потеряла 6% своей цены, рассказал Дорошенко.

По его словам, за то же время средняя зарплата в стране поднялась вдвое, до 9161 гривны, или примерно до 21,8 тыс. рублей. Гривна за указанный промежуток времени обесценилась на 74%, уровень инфляции составил 81,4%.

«Из-за шокового сокращения уровня жизни, или, другими словами, сокращения спроса на товары и услуги, украинский бизнес исчезает, а с ним исчезает и средний класс. Все имеющиеся деньги украинцы тратили на питание, стоимость которого росла большими темпами, чем наше благосостояние, и денег на всё остальное почти не осталось», — подытожил Алексей Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что худший период жизни для жителей Украины остался позади, они ощутят улучшение через один, максимум три года.

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Тем не менее эксперты отмечают, что уровень эмиграции населения с Украины остаётся крайне высоким. Государству вскоре придётся снимать с себя социальные обязательства и увеличивать налоги для оставшихся трудоспособных жителей страны, чтобы как-то наполнять бюджет.

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