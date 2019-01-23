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В турецких проливах танкеры ждут прохода по 15 дней

Экономика

Время ожидания превышает норму вдвое

Стамбул, Турция, 23 января 2019, 11:08 — REGNUM  Самые длинные с 2014 года очереди из нефтяных танкеров образовались в проливах Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на данные портового оператора Tribeca Shipping.

Затор образовали танкеры с российской и казахстанской нефтью, они ждут выхода из Черного моря по 13 дней. Судам, плывущим в Черное море, приходится ожидать очереди по 15 дней.

Такой ситуации в проливах не было с 2014 года. Время ожидания превышает норму вдвое. Своей очереди ждут танкеры, везущие в общей сложности 39 млн баррелей нефти в средиземноморские порты.

Задержка происходит из-за новых правил, которые Турция ввела в сентябре 2018 года. Теперь большее количество судов должны сопровождать буксиры. Обстановку усугубила непогода.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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