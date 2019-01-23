Болгария готовится к началу торгов на электронном газовом хабе

София, , 11:01 — REGNUM 20 января стало известно, что в Болгарии зарегистрирована компания Balkan Gas Hub EAD, которая должна будет заняться управлением деятельности планируемого в этой стране газового хаба.

Balkan Gas Hub — основа энергетической стратегии, принятой в этой стране. На момент регистрации новой компании владельцем 100% ее акций является «Булгартрансгаз», но в дальнейшем планируется продажа до 49% акций другим хозяйствующим субъектам, в том числе и иностранным. На первом этапе Balkan Gas Hub EAD намерена предоставить участникам газового рынка юго-восточной Европы возможность торговли газом на электронной площадке, в дальнейшем компания будет наращивать торговлю физическими объемами газа. С этой целью уже ведутся переговоры с азербайджанской государственной компанией SOCAR о проекте модернизации подземного хранилища газа Чирен (Chiren): увеличение объемов хранения, повышение давления в резервуарах, увеличение скорости закачки и отбора газа.

Кроме того, «Булгартрансгаз» ведет работу по расширению газотранспортной сети для того, чтобы принять газ из второй нитки магистрального газопровода «Турецкий поток». С 21 декабря 2018 года по 31 января 2019 года «Булгартрансгаз» проводит аукцион, на котором участники рынка смогут забронировать будущие мощности по транспортировке газа. 20 декабря Комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Болгарии на закрытом заседании утвердила правила проведения третьего этапа Open Season с учетом МГП «Турецкий поток.» Параметры Open Season: срок — с 1 января 2020 года по 1 января 2040 года; пропускная мощность на входе из Турции, которая предлагается к бронированию — 15,8 млрд кубометров в год; пропускная мощность на выходе в Сербию — 4 млрд кубометров в год, при этом с 1 января 2021 г. она должна увеличиться до 11 млрд кубометров в год.

Этот вариант предполагает, что Газпромом будет утвержден именно проект South Stream Lite (МГП Болгария — Сербия — Венгрия — Словакия — Австрия). При этом единственное официальное сообщение, до настоящего времени данное Газпромом, звучит как «Наша компания проявляет интерес к участию в третьем этапе Open Season, проходящем в Болгарии». Условия проведения аукциона предполагают, что конца текущего месяца российская компания примет окончательное решение о дальнейшем продолжении второй нитки «Турецкого потока»