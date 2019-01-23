СП РФ признала план развития города Свободный в Приамурье неэффективным

Благовещенск, , 11:08 — REGNUM Счетная палата России признала неэффективным план долгосрочного развития «космического города» Свободный в Амурской области. Миллиарды, отпущенные из бюджета на реализацию плана, не освоены и наполовину. Власти Приамурья доводы СП РФ опровергают, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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СП РФ совместно с КСП Амурской области проверили реализацию долгосрочного Плана развития города Свободный в Приамурье, а также создания ТОР «Свободный».

По итогам проверки аудиторы пришли к выводу, что реализация Плана не привела к улучшению качества жизни населения.

«План был разработан по итогам Восточного экономического форума в 2016 году, во исполнение Указа президента РФ Владимира Путина. Но по истечении двух лет с начала реализации люди в Свободном продолжают жить в сложных условиях — в ветхих домах, без нормальной работы и развитой инфраструктуры», — заявил аудитор Счетной палаты России Юрий Росляк.

На реализацию «Плана» с 2017 по 2025 годы запланировано выделение 49 млрд рублей, в том числе 28 млрд — из федерального бюджета. В 2017 году Амурская область получила на эти мероприятия 303 млн рублей, а в 2018 году — 1,7 млрд. Однако, как установили аудиторы СП РФ, к 1 декабря 2018 года правительство Приамурья освоило только 41,1% от указанных средств.

«Таким образом можно говорить о том, что значительные федеральные средства оказались заморожены, но в дело не пошли, результат никакой не дадут», — отметил Юрий Росляк.

По мнению СП РФ, сам формат плана не может дать никакого эффекта — документ не определяет цели и задачи, социально-экономические эффекты, которые предполагается получить в итоге.

«План не является документом стратегического планирования, фактически, он направлен только на создание и восстановление инфраструктуры одного моногорода», — подчеркнул Росляк.

Аудиторы СП РФ пришли к выводу, что план не увязан с другими документами, стратегического планирования, не определена структура, отвечающая за его реализацию. Отчетность неинформативна и не позволяет оценить, насколько успешно реализуется программа развития города.

Часть мероприятий, которые должны были быть завершены к октябрю 2017 года, не были завершены даже в 2018 году.

Не меньше замечаний и к созданию ТОР «Свободный»: через 16 месяцев после создания территории опережающего развития не утверждены даже основные документы, необходимые для её функционирования. Несмотря на отсутствие документов, резиденты Тор уже приступили к реализации своих проектов на земельных участках, включенных в ТОР. Но до настоящего времени не заключено соглашение с одним из двух якорных резидентов ТОР — ООО Амурский ГКХ. А показатели инвестпроекта именно этого резидента легли в основу расчета социально экономических эффектов от создания ТОР.

Есть у аудиторов СП РФ и иные замечания.

Присутствовавший на Коллегии СП РФ первый замминистра по развитию ДФО Сергей Тырцев согласился с замечаниями СП РФ, признав, что План действительно требует доработки. Он также добавил, что Минвостокразвития неоднократно обращало внимание на необходимость включения мероприятий Плана в отраслевые госпрограммы.

Между тем, правительство Амурской области официально опровергает заявления СП РФ и утверждает, что все средства, выделенные на реализацию комплексного Плана развития Свободного, освоены в срок.

Министр экономического развития и внешних связей Приамурья Людмила Старкова заявила ТАСС, что 1,5 млрд, выделенные из федерального бюджета в 2018 году, освоены в срок.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ВЭФ — 2016 президент РФ Владимир Путин поручил разработать и реализовать план развития приамурского города Свободный.