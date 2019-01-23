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Производство бензина в Таджикистане в 2018 году не превысило 1 тыс. тонн

Экономика

За год Таджикистан импортировал 446 тыс. тонн нефтепродуктов

Производство бензина в Таджикистане в 2018 году не превысило 1 тыс. тонн
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цены на бензин

Душанбе, 23 января 2019, 10:58 — REGNUM  По итогам 2018 года в Таджикистане было произведено 932 тонны бензина, что на 2,4% больше, чем в 2017 году, сообщает 23 января агентство «ТаджикТА» со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов республики.

В ведомстве отметили, что за отчетный период производство дизельного топлива составило 17,1 тыс. тонн. Таджикистан импортировал 446 тыс. тонн нефтепродуктов, что на 4,9% больше, чем годом ранее. Импорт нефтепродуктов в стоимостном выражении вырос на 16,9%, до $310,8 млн.

Отметим, основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан является Россия. Республика также импортирует топливо из Туркмении и Казахстана.

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Экономика Таджикистана
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