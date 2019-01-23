Среда, 23 Января 2019 года
10:55:44 МСК

Новые данные по количеству буровых установок в США

Экономика

Снижение мировых цен может вынудить перейти к режиму жесткой экономии

Вашингтон, 23 января 2019, 10:55 — REGNUM  21 января Baker Huges&GE Company опубликовала данные оп количеству буровых установок, действующих на территории США за декабрь 2018 года.

Количество нефтяных установок в течение месяца уменьшилось с 873 до 852, количество газовых установок уменьшилось с 202 до 198 штук, общее сокращение, таким образом, составило 25 единиц. По сообщению Offshore Energy Today, из работы были выведены и две морских буровых платформы. Неделей ранее аналитики Wood Mackenzie указали, что многие американские сланцевые компании намерены урезать свои бюджеты 2018 года — снижение мировых цен на нефть делает добычу низкомаржинальной, что не позволяет увеличивать расходы. В настоящее время биржевая стоимость американского эталона WTI колеблется в районе 50 долларов за баррель, и этого слишком мало для нормальной доходности добычи при наращивании сланцевого производства. В том случае, если в ближайшие месяцы тренд на рост стоимости нефти не станет устойчивым, сланцевые компании снова будут вынуждены переходить в режим жесткой экономии, как в период ценового кризиса 2015−2017 годов.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить