Новые данные по количеству буровых установок в США

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM 21 января Baker Huges&GE Company опубликовала данные оп количеству буровых установок, действующих на территории США за декабрь 2018 года.

Количество нефтяных установок в течение месяца уменьшилось с 873 до 852, количество газовых установок уменьшилось с 202 до 198 штук, общее сокращение, таким образом, составило 25 единиц. По сообщению Offshore Energy Today, из работы были выведены и две морских буровых платформы. Неделей ранее аналитики Wood Mackenzie указали, что многие американские сланцевые компании намерены урезать свои бюджеты 2018 года — снижение мировых цен на нефть делает добычу низкомаржинальной, что не позволяет увеличивать расходы. В настоящее время биржевая стоимость американского эталона WTI колеблется в районе 50 долларов за баррель, и этого слишком мало для нормальной доходности добычи при наращивании сланцевого производства. В том случае, если в ближайшие месяцы тренд на рост стоимости нефти не станет устойчивым, сланцевые компании снова будут вынуждены переходить в режим жесткой экономии, как в период ценового кризиса 2015−2017 годов.