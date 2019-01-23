Украина покупает всё больше товаров «агрессора» — СМИ

Киев, , 11:06 — REGNUM С января по ноябрь 2018 года Украина импортировала из России товаров на сумму $7,4 млрд, заявили в службе государственной статистики, сообщило 23 января информационное агентство УНН.

Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За тот же период украинский экспорт в Россию упал на 7% и составил $3,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил ввести санкции против некоторых юридических и физических лиц России, которые сотрудничают с компаниями ДНР и ЛНР.

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С момента начала гражданской войны в Донбассе украинская пропаганда называет Россию «страной-агрессором». Данная формулировка фигурирует в официальных документах украинского парламента.