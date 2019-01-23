В России могут отменить льготы владельцам электроплит

Москва, , 10:05 — REGNUM Министерство экономического развития РФ предложило ввести социальные нормы потребления электричества и отменить льготные тарифы на электроплиты, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что соответствующее предложение опирается на замороженный в 2014 году проект по дифференциации тарифов для граждан, в соответствии с которым до 300 киловатт⋅час в месяц подлежит оплате по текущему тарифу, свыше 300 киловатт⋅час — по повышенному, более 500 киловатт⋅час — по экономически обоснованному. При этом для некоторых регионов границы могут быть повышены, а для людей, кто использует электричество для отопления, может быть введен льготный режим.

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Кроме того, ведомство намерено в период с 2020 по 2033 год отменить льготы для городских жителей, которые используют электроплиты, а также для жителей села. Сейчас у них установлен специальный коэффициент в размере «0,7».

По данным издания, обсуждение предложения ведомства назначено на 23 января в рамках совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс заявил, что стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой. Это, по его мнению, приводит к тому, что электроэнергия якобы тратится неэффективно.

Кроме того, считает Чубайс, причины низких цен на электроэнергию кроются в двух факторах: в девальвации рубля и в «антинародной реформе электроэнергетики, в создании рынка в электроэнергетике».

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