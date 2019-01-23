Котировки нефти пытаются возобновить подъем

Москва, , 09:54 — REGNUM Нефть 22 января подешевела более чем на 2%. Brent, которая в моменте не удержалась над уровнем $61, коснулась минимума в районе $60,46, к концу торговых суток восстановилась от дневных минимумов почти на 100 пунктов. Сегодня, 23 января, на утренних торгах котировки пытаются возобновить подъем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Ралли черного золота забуксовало в основном из-за новой волны опасений за самочувствие мировой экономики, от которого напрямую зависят перспективы спроса на энергоносители. Поэтому обновленные прогнозы МВФ, которые изменились в худшую сторону, рынок воспринял болезненно.

«Для нового рывка вверх, который привел бы котировки к новым целям после пробоя уровня $63, участникам рынка нужно отвлечься от переживаний по поводу глобальной экономики и переключиться на другие, возможно, внутренние сигналы», — пояснил эксперт.

Так, поддержку ценам может оказать статистика по запасам в США в рамках сегодняшнего отчета API, который выходит с задержкой на один день из-за праздника 21 января. А завтра официальные данные минэнерго США определят настрой игроков до конца этой недели.

«Если добыча не обновит рекорд, а запасы сократятся, Brent может попытаться отыграть потери, понесенные с начала недели, но для этого неплохой статистики из Штатов будет недостаточно, если на фондовых площадках настроения не улучшатся», — полагает Мащенко.

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