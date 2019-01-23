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Министр полезных ископаемых Танзании рассказал о стратегическом проекте

Экономика

«Мы внимательно просматриваем условия договора»

Нджомбе, Танзания, 23 января 2019, 10:18 — REGNUM  Правительство Танзании решает проблемы, препятствующие запуску стратегического проекта по добыче и переработке железной руды и каменного угля в провинции Лудева области Нджомбе. Об этом, как передает газета Mtanzania, заявил заместитель министра полезных ископаемых страны Станислаус Ньонго в ходе визита в Нджомбе.

По его словам, первоначальные шаги по реализации проекта уже сделаны, инвесторам выданы лицензии.

Чиновник отметил, что в ближайшее время планируется заключить двусторонний договор между правительством Танзании, представленным Организацией национального развития (NDC) и инвестором из Китая.

«Это долгосрочный стратегический проект, и мы внимательно просматриваем условия договора, чтобы в исполнении проекта не возникло проблем», — сказал Ньогнго.

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Китай и страны Африки
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