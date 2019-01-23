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Украинские подземные хранилища газа заполнены на 39%

Экономика

За сутки объем газа снизился на 0,69%

Украинские подземные хранилища газа заполнены на 39%
Газ

Киев, 23 января 2019, 09:42 — REGNUM  Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 12,109 млрд кубометров. Такие данные приводит «Укртрансгаз», сообщает УНН.

Значение приводится по состоянию на 20 января. За сутки объем газа снизился на 0,69%. При этом ПХГ заполнены на 39,13%, уточнили в компании.

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Напомним, Украина располагает 12 ПХГ с общей активной емкостью 31 млрд кубометров. С ноября 2015 года Киев не покупает российский газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2019 году заметно выросли риски надёжности транзита российского газа через Украину. Он отметил резкое сокращение объема российского газа, получаемого Украиной по реверсу, при этом сокращаются и запасы газа в украинских ПХГ.

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