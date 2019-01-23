Казахстан планирует экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в год

Астана, , 09:32 — REGNUM Производительные мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана позволяют республике экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в год, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает 23 января агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что для Чимкентского НПЗ основным рынками сбыта бензина являются страны Туркестана и Афганистан. Бозумбаев добавил, что в случае выхода казахстанского бензина на эти рынки ожидается конкуренция с компаниями из России.

Отметим, 23 января депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили межправительственный протокол с Россией, который позволяет экспортировать бензин из республики за рамки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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