Среда, 23 Января 2019 года
09:32:23 МСК

Казахстан планирует экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в год

Экономика

Для Чимкентского НПЗ основным рынками сбыта бензина являются страны Туркестана и Афганистан

Астана, 23 января 2019, 09:32 — REGNUM  Производительные мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Казахстана позволяют республике экспортировать до 600 тыс. тонн бензина в год, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает 23 января агентство «КазТАГ».

Министр отметил, что для Чимкентского НПЗ основным рынками сбыта бензина являются страны Туркестана и Афганистан. Бозумбаев добавил, что в случае выхода казахстанского бензина на эти рынки ожидается конкуренция с компаниями из России.

Отметим, 23 января депутаты Мажилиса парламента Казахстана одобрили межправительственный протокол с Россией, который позволяет экспортировать бензин из республики за рамки Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали планируемые объемы поставок бензина в Киргизию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить