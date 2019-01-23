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Китай не станет снижать вложения в долговые обязательства США

Экономика

Китайский чиновник подчеркнул, что КНР на сегодняшний день остается страной с профицитом бюджета

Китай не станет снижать вложения в долговые обязательства США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Доллар. Юань

Давос, Швейцария, 23 января 2019, 09:19 — REGNUM  Власти Китая не собираются значительно снижать объем вложений в долговые обязательства США, заявил замглавы Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Фан Синхай. Об этом сообщает телеканал CCTV.

В ходе Всемирного экономического форума в Давосе Синхай подчеркнул, что рынок государственных облигаций США остается «идеальным местом для инвестирования». Также китайский чиновник подчеркнул, что КНР на сегодняшний день остается страной с профицитом бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что по решению администрации США отменены предварительные торговые китайско-американские переговоры.

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Китайско-американские отношения
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